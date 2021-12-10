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Володина в Саратове окружили противники QR-кодов: "С людьми так не надо!"
10 декабря 2021, 14:35 • 97 • Политика
Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале видео общения с противниками QR-кодов, окружившими его в Саратове. Позицию критиков доносила одна из собеседниц: "С людьми так не надо!".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале видео общения с противницей QR-кодов, которая подошла к нему, чтобы высказать свою позицию. Беседа состоялась на улице в ходе рабочей поездки Володина в Саратов.
Беседовавшая с Володиным женщина - это одна из местных жительниц.
Жительница Саратова сообщила Володину, что QR-коды - это не медицинский метод, а способ разделения, который вызывает огромное раздражение в обществе:
Вячеслав Володин в ответ сказал, что позиция будет принята к сведению. Судя по ролику, опубликованному Володиным, вокруг него стояли люди, которые также поддерживают женщину, доносившую позицию о неприятии системы кодирования.
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