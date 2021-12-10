Володина в Саратове окружили противники QR-кодов: "С людьми так не надо!"

Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале видео общения с противниками QR-кодов, окружившими его в Саратове. Позицию критиков доносила одна из собеседниц: "С людьми так не надо!".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале видео общения с противницей QR-кодов, которая подошла к нему, чтобы высказать свою позицию. Беседа состоялась на улице в ходе рабочей поездки Володина в Саратов.

Беседовавшая с Володиным женщина - это одна из местных жительниц.

Выслушал её и рассказал, что на следующей неделе при обсуждении законопроектов с представителями правительства озвучим эти вопросы, - так Володин прокомментировал сказанное, оставив видео беседы.

Жительница Саратова сообщила Володину, что QR-коды - это не медицинский метод, а способ разделения, который вызывает огромное раздражение в обществе:

Мы хотим, чтобы вы прислушались к нам и поняли, что QR-код - это не про здоровье, это рычаг воздействия на людей. С людьми так не надо. Мы народ, который любит нашу страну, уважает нашу власть. Пожалуйста, давайте будем друг к другу относиться с уважением и чтить наши традиции, память наших предков, которые боролись против сегрегации и победили фашизм. Давайте не будем сейчас возвращаться к той точке, когда всем было тяжело.

Вячеслав Володин в ответ сказал, что позиция будет принята к сведению. Судя по ролику, опубликованному Володиным, вокруг него стояли люди, которые также поддерживают женщину, доносившую позицию о неприятии системы кодирования.