Володин: заявления компартии Японии о Курилах наносят вред отношениям Японии и РФ

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Призывы объявить Курильские острова территорией Японии подрывают доверие между странами, наносят вред отношениям Москвы и Токио, а также воспринимаются, как угроза российскому суверенитету. Об этом в воскресенье журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявить об архипелаге как о японской территории.

"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов", - сказал Володин.

"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - добавил он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что "попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии XX века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще". "История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика, - заключил он. - А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления".

Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri Shimbun заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и, таким образом, можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

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