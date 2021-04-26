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Володин заявил об уникальном гене России: "Вживлять чужой не нужно"

26 апреля 2021, 09:10  •  82 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Западу и заявил об уникальном гене демократии России. "Вживлять чужой не нужно", - предостерёг Володин, отметив, что русские этого и не дадут.
Рассуждая у себя в Telegram-канале о парламентаризме, демократии и выборах, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что первое заседание Государственной Думы состоялось 115 лет назад, 27 апреля.
"Западным "доброжелателям" покоя не даёт тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! - призвал Володин. - У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим".
Володин напомнил также о грядущих в нашей стране в сентябре этого года выборах депутатов, обратив внимание на то, что чистота, легитимность и открытость выборов зависят в том числе и от поведения кандидатов и партий.
Обратил внимание и на "политическую турбулентность", в условиях которой осенью прошлого года в США выбирали президента.
"До взрывоопасной довели ситуацию", - отметил спикер Госдумы, назвав американские демократические процедуры ущербными и архаичными, а также подчеркнув глухоту американских политиков по отношению к собственным гражданам, когда дело касается волеизъявления народа в США.
У России же есть своя "сильная сторона". По мнению Володина, она заключается в многопартийности.
"В чём особенности нашей демократии? В том, что её механизмы и принципы работают на единение страны. Все важные для общества решения принимаются с учётом мнения не только большинства, но и меньшинства, представленного различными политическими силами. В России не двухпартийная система. И это - наша сильная сторона, - пояснил спикер. - Конструкция подразумевает более сложные, чем в иных "демократиях", процессы - диалога, выработки договорённостей. Но и эффект больше: стабильность в обществе, согласие в парламенте по принципиальным для страны и наших граждан вопросам".

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