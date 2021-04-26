Володин заявил об уникальном гене России: "Вживлять чужой не нужно"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к Западу и заявил об уникальном гене демократии России. "Вживлять чужой не нужно", - предостерёг Володин, отметив, что русские этого и не дадут.

Рассуждая у себя в Telegram-канале о парламентаризме, демократии и выборах, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что первое заседание Государственной Думы состоялось 115 лет назад, 27 апреля.

"Западным "доброжелателям" покоя не даёт тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! - призвал Володин. - У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим".

Володин напомнил также о грядущих в нашей стране в сентябре этого года выборах депутатов, обратив внимание на то, что чистота, легитимность и открытость выборов зависят в том числе и от поведения кандидатов и партий.

Обратил внимание и на "политическую турбулентность", в условиях которой осенью прошлого года в США выбирали президента.

"До взрывоопасной довели ситуацию", - отметил спикер Госдумы, назвав американские демократические процедуры ущербными и архаичными, а также подчеркнув глухоту американских политиков по отношению к собственным гражданам, когда дело касается волеизъявления народа в США.

У России же есть своя "сильная сторона". По мнению Володина, она заключается в многопартийности.