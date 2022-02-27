Володин заявил об ошибке Зеленского, которая привела к трагическим последствиям

Володин предупредил, что Зеленский может потерять Украину. Спикер Госдумы заявил об ошибке Зеленского, которая привела к трагическим последствиям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять всю страну. Вчера он потерял Донбасс, а теперь он повторяет свои ошибки. Это грозит непоправимыми последствиями:

Одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, - нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, - сказал Вячеслав Володин, своё сообщение он оставил в личном телеграм-канале.

Сегодня президенту Украины мир не нужен, считает спикер Госдумы.