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Володин заявил об ошибке Зеленского, которая привела к трагическим последствиям

27 февраля 2022, 13:00  •  48 • Политика
Володин предупредил, что Зеленский может потерять Украину. Спикер Госдумы заявил об ошибке Зеленского, которая привела к трагическим последствиям.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять всю страну. Вчера он потерял Донбасс, а теперь он повторяет свои ошибки. Это грозит непоправимыми последствиями:
Одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, - нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, - сказал Вячеслав Володин, своё сообщение он оставил в личном телеграм-канале.
Сегодня президенту Украины мир не нужен, считает спикер Госдумы.

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