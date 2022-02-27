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Володин заявил об ошибке Зеленского, которая привела к трагическим последствиям
27 февраля 2022, 13:00 • 48 • Политика
Володин предупредил, что Зеленский может потерять Украину. Спикер Госдумы заявил об ошибке Зеленского, которая привела к трагическим последствиям.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять всю страну. Вчера он потерял Донбасс, а теперь он повторяет свои ошибки. Это грозит непоправимыми последствиями:
Сегодня президенту Украины мир не нужен, считает спикер Госдумы.
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