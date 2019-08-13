Володин: за намерением Зеленского давать гражданство "преследуемым" россиянам стоят США

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что за намерением президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства "преследуемым" за политические убеждения россиянам стоят США.

"Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США", - приводит во вторник слова спикера официальный сайт нижней палаты парламента РФ.

"Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь - отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами", - предупредил Володин.

По мнению спикера, предложение Зеленского на самом деле свидетельствует о решении Вашингтона и Лондона ограничить или прекратить предоставлять политическое убежище россиянам.

"США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России. Содержать их затратно, через какойто период времени перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними", - сказал он.

В то же время, указал Володин, "абсолютный популизм" приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом.

"Сегодня миграция граждан Украины в Россию и страны Европы составляет миллионы. Люди массово уезжают с Украины в поисках работы. Только в России трудятся до 3 млн украинцев, почти каждый восьмой житель Украины работает за ее пределами. На Украине нет работы, уровень жизни низкий", - добавил председатель палаты.

Зеленский во вторник поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами РФ, которые якобы преследуются за политические убеждения, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.