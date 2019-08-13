Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новые эпизоды: на обнинского онколога Павла Свиридова завели второе уголовное де...
В Грузии призывают признать геноцид со стороны России (Руслан Осташко)
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Путин потребовал к 2024 году сделать все стадионы чемпионата мира прибыльными
Главная / Политика

Володин: за намерением Зеленского давать гражданство "преследуемым" россиянам стоят США

13 августа 2019, 22:54  •  72 • Политика

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что за намерением президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства "преследуемым" за политические убеждения россиянам стоят США.

"Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США", - приводит во вторник слова спикера официальный сайт нижней палаты парламента РФ.

"Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь - отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами", - предупредил Володин.

По мнению спикера, предложение Зеленского на самом деле свидетельствует о решении Вашингтона и Лондона ограничить или прекратить предоставлять политическое убежище россиянам.

"США и Великобритании стали не нужны у себя просители политического убежища из России. Содержать их затратно, через какойто период времени перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними", - сказал он.

В то же время, указал Володин, "абсолютный популизм" приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом.

"Сегодня миграция граждан Украины в Россию и страны Европы составляет миллионы. Люди массово уезжают с Украины в поисках работы. Только в России трудятся до 3 млн украинцев, почти каждый восьмой житель Украины работает за ее пределами. На Украине нет работы, уровень жизни низкий", - добавил председатель палаты.

Зеленский во вторник поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства Украины гражданами РФ, которые якобы преследуются за политические убеждения, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 21:39
Украинский "Обозреватель" провалил "план" по наращиванию паники после взрывов в России
13 августа 2019, 11:54
Правый анархист и либертарианец? Украинский политолог предупредил об опасной идеологии партии Зеленского
13 августа 2019, 05:24
Вперед и с Крымом: президент оценил развитие полуострова
13 августа 2019, 02:09
Мосул: смертельно раненый зверь огрызается
13 августа 2019, 21:39
Зрада, откуда не ждали: Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку на русском - видео
13 августа 2019, 22:54
Володин: за намерением Зеленского давать гражданство "преследуемым" россиянам стоят США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступления в Донбассе
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
09 августа 2019, 00:39
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оружие - эксперт
09 августа 2019, 23:09
В Турции призвали Эрдогана «открыто» признать Крым российским
08 августа 2019, 03:24
На Украине теперь один жених на десять невест. Все уехали на заработки или на войну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.