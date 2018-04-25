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Володин вручил имениннику Жириновскому философский подарок

25 апреля 2018, 19:39  •  77 • В России

25 апреля бессменный вождь ЛДПР и мировой рекордсмен по участию в президентских выборах (6 раз!) Владимир Жириновский отмечает день рождения. Энергичному и зажигательному Владимиру Вольфовичу исполнилось 72 года.

Поздравляют ВВЖ сегодня по-разному: например, в Чите на площади Ленина установили пластиковую фигуру Жириновского, в Краснодаре прошел велопробег, а в Барнауле предлагают переименовать в его честь главную улицу - проспект Ленина и воздвигнуть ему памятник.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин зашел сегодня в кабинет именинника (на работе тот и в день рождения) и подарил старинную книгу Сергея Аскольдова о русском философе Алексее Козлове. Издана она была в 1912 году. Как показывает практика, книга для ВВЖ - действительно лучший подарок.

Книга была издана в 1912 году. Фото: пресс-служба Госдумы

Среди других подарков Жириновскому, как выяснила "КП", мелькают различные скульптуры, картины, экзотическая еда - в первую очередь, всяческие колбасы.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям и желает Владимиру Вольфовичу здоровья, энергии и драйва на долгие годы!

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