Володин в пяти словах разрушил планы "шатателей" России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал иностранные СМИ и страны, которые они представляют, уделять больше внимания свободе слова и правам граждан у себя государствах, а не вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Парламентарий в пяти словах разрушил планы "шатателей" России, предупредив: "У нас всегда относились плохо к предателям".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что сразу после того как президент России озвучил своё послание Федеральному Собранию, "состоялся разговор с представителями зарубежных изданий, которые задают вопросы в риторике США и Запада". Парламентарий отметил основные тезисы, которые выдал "и США, и Западу, и журналистам".

По сути, спикер Госдумы призвал иностранные СМИ и страны, которые они представляют, уделять больше внимания свободе слова и правам граждан у себя государствах, а не вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

Припомнил политик коллективному Западу и разгон несогласных граждан водой зимой, и поколачивание дубинками, и использование слезоточивого газа.

"Но послушайте, ведите себя прилично, - призвал Володин. - Весь мир может скатиться в этот ужас".

Парламентарий подчеркнул, отвечая Западу, что "никто не хочет вмешиваться в ваши дела и не вмешивается". В то же время спикер Госдумы обратил внимание на "слишком окрашенный, явный, выраженный враждебный характер" в иностранной прессе по отношению к России.

Но попытки расшатать наше государство русский народ не допустит.

Эту мысль Володин донёс до "шатателей" России фразой, состоящей буквально из пяти слов: "У нас всегда относились плохо к предателям".