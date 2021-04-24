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Володин в пяти словах разрушил планы "шатателей" России

24 апреля 2021, 14:05  •  32 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал иностранные СМИ и страны, которые они представляют, уделять больше внимания свободе слова и правам граждан у себя государствах, а не вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Парламентарий в пяти словах разрушил планы "шатателей" России, предупредив: "У нас всегда относились плохо к предателям".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что сразу после того как президент России озвучил своё послание Федеральному Собранию, "состоялся разговор с представителями зарубежных изданий, которые задают вопросы в риторике США и Запада". Парламентарий отметил основные тезисы, которые выдал "и США, и Западу, и журналистам".
По сути, спикер Госдумы призвал иностранные СМИ и страны, которые они представляют, уделять больше внимания свободе слова и правам граждан у себя государствах, а не вмешиваться во внутренние дела нашей страны.
Припомнил политик коллективному Западу и разгон несогласных граждан водой зимой, и поколачивание дубинками, и использование слезоточивого газа.
"Но послушайте, ведите себя прилично, - призвал Володин. - Весь мир может скатиться в этот ужас".
Парламентарий подчеркнул, отвечая Западу, что "никто не хочет вмешиваться в ваши дела и не вмешивается". В то же время спикер Госдумы обратил внимание на "слишком окрашенный, явный, выраженный враждебный характер" в иностранной прессе по отношению к России.
Но попытки расшатать наше государство русский народ не допустит.
Эту мысль Володин донёс до "шатателей" России фразой, состоящей буквально из пяти слов: "У нас всегда относились плохо к предателям".
"А все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают. У нас всегда относились плохо к предателям. И никогда нашу страну невозможно было пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала нашей стране, - предостерёг спикер Госдумы. - Понимаете?"

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