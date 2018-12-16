Володин усомнился в легитимности принятого на Украине решения об автокефалии

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что легитимность принятого на Украине решения об автокефалии сомнительна.

«Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что «объединительный собор» не состоялся, просто по причине отсутствия на нём всех сторон, которые должны были прийти к согласию», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы парламентария.

По словам Володина, данное решение «разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко объявил, что в стране создана новая православная автокефальная церковная структура. Её предстоятелем избран митрополит Епифаний Думенко.

Также директор Центра геополитических экспертиз, главный редактор информационно-аналитического портала «Евразия» Валерий Коровин в беседе с изданием «Аргументы неделi» прокомментировал решение Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинополем.