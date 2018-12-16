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Володин усомнился в легитимности принятого на Украине решения об автокефалии

16 декабря 2018, 10:39  •  125 • Украина
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что легитимность принятого на Украине решения об автокефалии сомнительна.
 
© Владимир Федоренко РИА Новости
 

«Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что «объединительный собор» не состоялся, просто по причине отсутствия на нём всех сторон, которые должны были прийти к согласию», — цитирует его РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы парламентария. 

По словам Володина, данное решение «разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество». 

Ранее президент Украины Пётр Порошенко объявил, что в стране создана новая православная автокефальная церковная структура. Её предстоятелем избран митрополит Епифаний Думенко.

Также директор Центра геополитических экспертиз, главный редактор информационно-аналитического портала «Евразия» Валерий Коровин в беседе с изданием «Аргументы неделi» прокомментировал решение Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинополем.

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