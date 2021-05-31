Володин упрекнул два ведомства за ценовое тунеядство: Недорабатываете

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул два государственных ведомства за ценовое тунеядство. По его словам, госслужащие должны были разобраться с повышением цен на металл ещё месяц назад: недорабатываете.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что стоимость металла в стране выросла на 50% и выше, что повлекло рост цен на недвижимость. Комитету Госдумы по контролю уже дано поручение проанализировать возможные причины столь резкого роста.

В течение недели Госдума должна выработать предложения для решения этой проблемы. По словам Володина, недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растут цены, а компании получают сверхдоход за чужой счёт.

В этой ситуации недорабатывают ФАС и министерство экономического развития, которые должны были ещё месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен, - пишет спикер Госдумы в Telegram.

Скриншот: Telegram/Вячеслав Володин

Ранее на ситуацию с ценами на жильё обратил внимание президент России Владимир Путин. По его словам, в среднем по стране цены на недвижимость выросли на 12%, а в некоторых регионах - сразу на 30%. Эксперты объясняют это ростом цен на металл, простоем строительных компаний во время локдауна в прошлом году и льготными программами по ипотеке.