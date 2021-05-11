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Володин указал на риски для России от "сателлитов США"

11 мая 2021, 19:40  •  102 • В мире
В Госдуме объяснили невозможность дальнейшего нахождения в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дальнейшее присутствие России в ДОН может угрожать её безопасности. По его словам, при таком раскладе "сателлиты США" смогут вести наблюдение за нашей страной, а затем передавать сведения Вашингтону.
В России указали на опасность дальнейшего пребывания в рамках Договора по открытому небу. Как объяснил Володин, это несёт риски безопасности страны, в частности от американских союзников.
Он отметил, что из договора России следует выйти в любом случае. Иначе "сателлиты США" смогут наблюдать за территорией России и докладывать обо всём американской стороне.
О какой безопасности может идти речь, если самолёты стран - сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, заметил политик.
Володин не исключил, что сбором данных могут заниматься представители Прибалтики, а также некоторых стран Европы.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН, Совет Думы принял решение рассмотреть документ на пленарном заседании нижней палаты 19 мая.
В январе в МИД России сообщили, что запустили процедуру по выходу из договора.

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