Володин указал на риски для России от "сателлитов США"

В Госдуме объяснили невозможность дальнейшего нахождения в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дальнейшее присутствие России в ДОН может угрожать её безопасности. По его словам, при таком раскладе "сателлиты США" смогут вести наблюдение за нашей страной, а затем передавать сведения Вашингтону.

В России указали на опасность дальнейшего пребывания в рамках Договора по открытому небу. Как объяснил Володин, это несёт риски безопасности страны, в частности от американских союзников.

Он отметил, что из договора России следует выйти в любом случае. Иначе "сателлиты США" смогут наблюдать за территорией России и докладывать обо всём американской стороне.

О какой безопасности может идти речь, если самолёты стран - сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, заметил политик.

Володин не исключил, что сбором данных могут заниматься представители Прибалтики, а также некоторых стран Европы.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации ДОН, Совет Думы принял решение рассмотреть документ на пленарном заседании нижней палаты 19 мая.

В январе в МИД России сообщили, что запустили процедуру по выходу из договора.