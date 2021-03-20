Володин указал на истинную цель "умного голосования"

Вячеслав Володин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

За проектом стоят западные спецслужбы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин съездил в свой избирательный округ – Саратовскую область. После поездки политик высказался о предстоящих выборах, конкуренции, а также раскрыл правду об "умном голосовании".

Володин признался, что если начать избирательную риторику как можно позже, то удастся больше сделать для людей. Так можно будет решить больше вопросов и проблем за выкравшееся время. Председатель Госдумы подчеркнул – важно, чтобы выборы прошли законно и конкурентно. Сколько окажется кандидатов в этот раз, станет известно позже. В одну из избирательных кампаний политика было, например, девять кандидатов.

Володин указал на положительное влияние конкуренции. По его словам, важно, чтобы во время избирательной кампании появились предложения, как решить беспокоящие граждан вопросы. Предвыборные обещания кандидатов стоило бы формализовать, считает политик. Чтобы депутаты отчитывались перед избирателями о ходе решения этих проблем.

Как указал Володин в своем телеграм-канале, от политической демагогии нужно перейти к содержательной работе. Поэтому в ходе избирательной кампании важно выбрать второе. Нормы, процедуры и правила – это то, что характеризует демократию. Это позволяет депутату наполнить свою работу содержанием, которое важно для общества и страны. Эти принципы усложнят работу депутата, ответственность которого увеличится. Однако это позволит создать другое отношение к нему. Так, граждане будут осознавать, что депутат работает на благо народа.

Володин отметил, что после первого подобного заявления, политологи сочли, что он говорит об альтернативе "умному голосованию". Однако это не так.

Как уточнил политик, "умное голосование" – это про форму, проект не содержательный, он не нацелен на то, чтобы решать проблемы россиян. В основе проекта – "желание попасть во власть".

Председатель Госдумы напомнил о том, что люди, которые инициировали этот проект, находят в других странах. По его мнению, за "умным голосованием" стоят западные спецслужбы и государства. Через этот проект Запад вмешивается во внутренние дела России. К проекту привлекают политиков, которых используют. Сам же проект объясняют лишь одним фактором – он оппозиционен власти.