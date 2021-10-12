Володин: У нас могут быть разные партбилеты, но Родина одна - Россия

Фото: duma.gov.ru

Депутаты VIII созыва избрали Вячеслава Володина председателем Госдумы

Новый состав высшего законодательного органа России начал свою работу во вторник, 12 октября. На первом пленарном заседании восьмого созыва Государственной Думы Вячеслав Володин был избран ее председателем. Политика поддержали 360 депутатов. Спикер ГД выступил перед коллегами с программной речью.

В первый рабочий день нижняя палата российского парламента избрала также вице-спикеров ГД и образовала думские комитеты, которые теперь будут соответствовать профилю органов исполнительной власти. Володин не только призвал депутатов расширить функции парламентского контроля, но и обозначил основные принципы работы новой Госдумы.

"Несмотря на разницу во взглядах и подходах к решению задач, партийную принадлежность, у нас с вами есть общие, объединяющие цели: повышение благосостояния наших граждан, обеспечение развития экономики, безопасности, защиты суверенитета нашей страны", – отметил председатель ГД.

В этой связи, он предложил коллегам ориентироваться в своей работе на развитие России. Политик подчеркнул необходимость совместного достижение национальных целей. Кроме того, спикер Госдумы обратил внимание, что у законодательной власти появились новые полномочия после внесения поправок в Конституцию РФ, что для парламентариев является дополнительной ответственностью.

"Считаю также правильным сохранить практику рассмотрения приоритетных для всех фракций законопроектов на пленарных заседаниях Государственной Думы. Всех фракций. Такой подход позволит обеспечить обсуждение инициатив каждой парламентской партии", – заявил Володин.

Также политик призвал увеличить количество законов прямого действия. По его мнению, это повысит как качество законотворчества, так и эффективность реализации самих законов. Володин подчеркнул, что такой подход повышает требования к качеству работы депутатов. Прежде всего, считает спикер ГД, необходимо рассматривать законопроекты, которые комплексно решают проблемы в той или иной сфере жизни.

Володин также считает, что парламентарии должны выстраивать диалог по всем пунктам повестки Госдумы с гражданским обществом, субъектами России, экспертным сообществом, профсоюзами и предпринимателями. Политик уверен, что таким образом можно повысить вовлеченность граждан в законотворческий процесс и учесть мнения большинства заинтересованных лиц.

"Нам необходимо выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов за взятые обязательства. А также ввести отчеты о работе. Эти вопросы правильно изучить всем вместе, подчеркиваю это, и реализовать" – добавил Володин.

Председатель Госдумы также напомнил депутатам, что у них могут быть разные партийные программы и партийные билеты, но Родина у всех одна – Россия. Володин обещал сделать все возможное, чтобы объединить парламентариев для решения государственных задач и выполнения обещаний, данных гражданам.