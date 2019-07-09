Володин сравнил грузинское вино с российским

Качество импортируемого из Грузии вина заметно упало за последние десятилетия и не соответствует мировым стандартам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 июля.

При этом, он отметил, что российские — крымские и краснодарские — виноделы делают многое для соблюдения стандартов и производства продукта очень высокого качества, поэтому сегодня «грузинские вина конкурируют лишь ценой».

«Когда нас приучали к грузинским винам, а это было во время Советского Союза, наших вин не было в том числе потому, что вырубали все, потому что создавали условия для того, чтобы были грузинские вина. А сегодня у нас есть хорошие краснодарские, крымские вина, и они конкурируют с европейскими», — цитирует председателя нижней палаты парламента агентство «РИА Новости».

В ближайшее время нижняя палата намерена принять закон о виноградарстве и виноделии, чтобы поддержать отечественных производителей.

Ранее в этот день Госдума приняла заявление, в котором предложила правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры. Вопрос о прекращении поставок вина и воды и запрете денежных переводов в эту страну поднимался на совете Госдумы 8 июля.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста после того, как во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Ситуация вызвала недовольство ряда политических партий. Позже в центре грузинской столицы начались беспорядки, во время которых пострадали 240 человек, еще более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. В Кремле данное решение назвали вынужденным низ-за беспорядков в стране. МИД РФ также считает пребывание в Грузии опасным.

7 июля журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе «P.S.» нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его покойных родителей. После эфира перед зданием телекомпании собрались сотни возмущенных жителей Грузии, которые потребовали уволить ведущего и гендиректора вещателя Нику Гварамию. В знак протеста уволились некоторые сотрудники телеканала. Руководство отстранило Габунию от работы на два месяца.