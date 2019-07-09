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Володин созвал внеочередное заседание Совета думы

09 июля 2019, 23:09  •  77 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о проведении внеочередного заседания Совета думы 9 июля.
«Уважаемые коллеги, пленарное заседание объявляется закрытым. Членов Совета думы просьба собраться на внеочередное заседание Совета думы», — цитирует председателя палаты «РИА Новости».
Что именно будет обсуждаться на заседании, неизвестно.
Ранее в этот день нижняя палата приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности в РФ и порекомендовала правительству принять экономические спецмеры в отношении Грузии.

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