Володин созвал внеочередное заседание Совета думы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о проведении внеочередного заседания Совета думы 9 июля.

«Уважаемые коллеги, пленарное заседание объявляется закрытым. Членов Совета думы просьба собраться на внеочередное заседание Совета думы», — цитирует председателя палаты «РИА Новости».

Что именно будет обсуждаться на заседании, неизвестно.

Ранее в этот день нижняя палата приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности в РФ и порекомендовала правительству принять экономические спецмеры в отношении Грузии.