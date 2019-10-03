Володин сообщил о поддержке Медведевым предложений Думы по бюджету

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду сообщил журналистам о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались инициативы думских фракций касательно проекта бюджета страны, внесенного правительством в нижнюю палату.

По словам Володина, "встреча прошла результативно". "Председатель правительства поддержал инициативы, высказанные представителями фракций на Совете Государственной думы. В том числе, по необходимости эффективности использования бюджетного рубля с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в регионы уже в январе следующего года", - уточнил спикер.

"Депутаты совместно с правительством и профильными министерствами подготовят поправки, чтобы выйти на решение этого вопроса. Премьер-министр также разделяет подходы фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными регионами и необходимости реализации инвестиционных программ в регионах через государственно-частное партнерство", - продолжил председатель Госдумы.

По его словам, Медведев "дал поручение Министерству финансов об изыскании дополнительных средств на госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий в двукратном объеме от изначально запланированного".

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов намечено на 23 октября.