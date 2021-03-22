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Володин сообщил о перестановках в Госдуме. Глава аппарата уходит в отставку

22 марта 2021, 15:00  •  165 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о перестановках в нижней палате парламента. Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова уходит в отставку в связи с переходом на другую работу.
В ближайшее время Воронова оставит свой пост и получит должность в компании "Новатэк". Новым главой аппарата Госдумы станет её первый заместитель - Игорь Дивейкин.
Вопрос об освобождении Вороновой от должности будет рассмотрен в понедельник на заседании комитета по контролю и регламенту, а после - на заседании Совета Думы, рассказал Володин журналистам.
Напомним, что Воронова была назначена главой аппарата ГД ещё в 2016 году. До этого она работала в администрации президента России и курировала вопросы, связанные с внутренней политикой. На своём посту Воронова сменила экс-главу Росмолодёжи Сергея Поспелова, который был и. о. главы аппарата Госдумы. До него эту должность занимала Джахан Поллыева, которая руководила данной структурой с 2012 года.

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