Володин: Россия подверглась информационным провокациям по делу Скрипалей

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия подверглась информационным провокациям по делу Скрипалей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом бен Абдуллой Аль Махмудом.

"Россия подверглась информационным провокациям по делу об отравлении Скрипалей в Великобритании, когда РФ обвинили в том, что она не совершала, при этом не дали возможность принять участие в расследовании этого инцидента... Совершенно очевидно, что либо этого инцидента в принципе не было, либо нужно искать виновных в Великобритании. Мы говорим о том, что это инсценированная провокация, которая ставила целью создать напряжение по отношению к нашей стране", - сказал он.

По словам спикера Госдумы, на форуме "Развитие парламентаризма" представители различных стран заявили о давлении со стороны США и Великобритании по вопросу о высылке российских дипломатов. Как отметил политик, это было сделано на основании лживой информации, которая была заявлена со стороны Великобритании по отношению к России. "Часть стран поддалась этому давлению, часть запросила дополнительную информацию, разобралась в этой ситуации и не стала принимать решения, которые были бы основаны на провокации, на дезинформации", - добавил он.

По мнению Володина, политика введения санкций и развязывания информационных войн идет вразрез с идеалами и стандартами, к соблюдению которых и призывают страны, пользующиеся подобными методами. "Решения, принимаемые не в правовом поле, а именно об этом речь идет, когда мы говорим о санкциях и информационных войнах... принимают государства, где налицо кризис представительных органов власти", - заявил он.

"Великобритания и США относят себя к тем странам, которые продвигают стандарты демократии, которые говорят о том, что у них эти стандарты находятся на самом высоком уровне, но, как показывает действительность, на сегодняшний день ни один из этих институтов не дал оценки происходящему. Более того, даже не предложил провести объективное расследование по тому или иному вопросу", - подчеркнул Володин.

По его мнению, страна, которая берется задавать стандарты демократии, "должна в первую очередь спрашивать с себя и оценивать происходящее". "Вот оценивать происходящее научились, а спрашивать с себя не хотят", - заявил председатель нижней палаты парламента.