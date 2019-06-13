Володин: Россия подаст заявку на сессию ПАСЕ, если резолюцию о правах примут без изъятий

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия подаст заявку на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если 24 июня "без изъятий" будет принята резолюция, гарантирующая российской делегации право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин сообщил, что совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в июньской сессии ПАСЕ и утвердит состав делегации, которая может быть направлена для участия в сессии.

"Совет Думы примет официальное решение 19-го числа, договоримся, что формируем делегацию", - сказал он. Володин пояснил, что Совет будет обсуждать вопрос подачи заявки российской делегации на участие в сессии ПАСЕ, а также примет решение о формировании делегации. "Вопрос заявки и утверждение состава делегации и ее руководителя", - уточнил он вопросы, которые будут рассматриваться Советом.

Володин отметил, что в состав российской делегации входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы, предполагается, что ее возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Володин разъяснил условия, от которых зависит участие российской делегации в сессии ПАСЕ.

Он напомнил, что 17 мая, когда была принята резолюция Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии всех делегаций в органах Совета Европы, стало "отправной точкой" для перелома ситуации в отношениях с ПАСЕ. 24 июня, в первый день работы июньской сессии ассамблеи должна быть рассмотрена резолюция представителя Бельгии Петры де Суттер.

"В случае ее принятия решаются два вопроса: становятся неприкосновенными права [национальных делегаций] быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать", - пояснил председатель Госдумы, пояснив, что это три так называемых несгораемых права. Кроме того, продолжил Володин, резолюция дает РФ возможность заявить делегацию в июне (традиционно полномочия национальных делегаций в ПАСЕ подтверждаются на январской сессии - прим. ТАСС).

"Если в этот день примут резолюцию, как она есть, то до конца дня мы можем подать заявку. В ночь 24-го подаем заявку, а 25-го наша делегация входит в зал [заседаний ПАСЕ]", - сказал Володин. "Если резолюцию принимают с изъятиями, то отдельно решаем вопрос, едем или нет [на сессию ПАСЕ]", - уточнил он, подчеркнув, что в таком случае "будет возможность не направлять делегацию". Однако, обратил внимание спикер, в случае принятия резолюции в том или ином виде речь идет "об авторитете КМСЕ".

Далее должны быть подтверждены полномочия российской делегации в ПАСЕ. Володин напомнил, что среди полномочий национальных делегаций есть, например, работа в мониторинговых миссиях, участие представителей делегаций в руководстве комиссий и комитетов ассамблеи. "Если подтверждают полномочия целиком, то 26 июня мы участвуем в выборах генсека Совета Европы и начинаем работать", - подтвердил спикер.

Однако, пояснил он, при подписании председателями Госдумы и Совета Федерации заявки на участие в сессии ПАСЕ в ней, помимо состава делегации, будет оговорено, что "в случае, если российскую делегацию лишат хоть каких-то полномочий", она оставляет за собой право покинуть ПАСЕ. В этом контексте он указал, что права национальных делегаций неделимы. "Если не подтверждается часть хотя бы полномочий, то мы уходим [из ПАСЕ]", - заверил парламентарий.

Володин также пояснил, что России важно подтвердить полномочия до выборов генсека Совета Европы, которые должны пройти 26 июня. По его словам, этот вопрос обсуждался на консультациях с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, которая "услышала" российскую позицию.

Что будет со взносом

Председатель Госдумы также отметил, что уход российской делегации из ПАСЕ поставит вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете Европы. Это будет обусловлено в том числе тем, что РФ два года не выплачивает взносы в организацию, в июне истекает срок, после которого, по уставу СЕ, Россия может быть исключена из него.

Что касается выплаты взноса, то, пояснил Володин, это зависит от возобновления работы российской делегации в ПАСЕ. Он также уточнил, что тема выплаты всего взноса за тот период, когда РФ не участвовала в работе ассамблеи, "пока не обсуждалась".

"Мы настроены на работу, нам важно быть в Совете Европы", - подчеркнул Володин.

Поправки в регламент

Володин также сообщил, что пункты резолюции, фиксирующие три "несгораемых права" должны быть имплементированы в регламент ПАСЕ. Комиссия ассамблеи, по его словам, должна сделать это к ноябрю.

Спикер пояснил, что без поправок в регламент ПАСЕ сохраняется вероятность возвращения к темам санкций в ассамблее в отношении национальных делегаций. "Когда его [регламент] изменят к ноябрю, тогда нельзя будет возвращаться к теме изъятия полномочий", - отметил он.