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Володин: решение США о выходе из СВПД по ядерной программе Ирана будет неправильным

09 апреля 2018, 10:09  •  70 • Политика

ТЕГЕРАН, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что в США восторжествует разум и они не выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Спикер в понедельник прибыл в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (парламента) Али Лариджани.

"Это будет неправильное решение, если Америка его примет", - сказал Володин в интервью иранскому телевидению, отвечая на вопрос о том, как он оценивает позицию Вашингтона по этому вопросу и последствия его возможного выхода из СВПД. "Более того, это будет решение, которое затронет многие страны. Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

После этого журналист поинтересовался мнением спикера о том, продолжит ли сделка действовать в случае выхода из нее Вашингтона, если другие стороны продолжат выполнять ее положения. "Есть большая заинтересованность у всех стран, чтобы все-таки соглашение действовало в этой части", - ответил Володин. Вместе с тем он призвал "обсуждать позитивный сценарий развития событий" и "говорить о последствиях, если США пойдут на разрыв отношений в этой сфере".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

12 января этого года президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Сдерживание России и Ирана

США пытаются с помощью санкций сдержать развитие России, так же как и Ирана, когда в отношении него Вашингтоном принимались подобные решения.

"Санкции и санкционные списки - попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран", - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, каким он видит дальнейшее развитие отношений между Россией и США в контексте недавних недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы. "Поэтому необходимо исходить из того, что дружественными эти решения не назовешь", - констатировал он.

Москва исходит из того, что "необходимо следовать выстраиванию двусторонних отношений в первую очередь на принципах дружбы, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и принципов невмешательства в дела суверенных государств", продолжил председатель Госдумы. "США в этих вопросах не придерживаются таких принципов и вряд ли санкционная политика может способствовать развитию отношений", - добавил он.

"Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам", - заключил Володин.

Новые санкции против РФ

На этот раз, в минувшую пятницу, 6 апреля, Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям минфина, активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Американцам отныне запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами перечня.

Как заявил в ответ МИД РФ, Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.

 

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