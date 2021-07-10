Володин разбил доводы Лондона об иноагентах одним фактом о королеве Елизавете II

Британия призывала отменить в России закон об иноагентах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что в Соединённом Королевстве сама королева говорила о возможности создания подобного законопроекта.

Ранее постпредство в ОБСЕ призвало отменить в России закон об "иноагентах" и "нежелательных организациях". Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает такие предложения проявлением двойных стандартов. Он привел в пример Соединенные штаты, где закон об иностранных агентах действует с 1938 года, что затрудняет, по его мнению, ограничивает работу СМИ.

"Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что работать иноагентам на территории России можно, и наказание за уклонение некоторых обязанностей в нашей стране к ним не столь суровое, как в США.

Также Володин привел в пример выступление королевы Елизаветы II в парламенте, где она, говоря о национальной безопасности, упоминала о возможном создании реестра лиц-иноагентов.

"Механизм регистрации основан на схеме, заимствованной в США. Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться.

Искренне жаль, что западные коллеги используют такие международные площадки как ОБСЕ для продвижения исключительно собственных интересов, забыв о принципах невмешательства в дела других государств", - подытожил Володин.