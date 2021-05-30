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Володин рассказал об игре Европы перед встречей Путина и Байдена
30 мая 2021, 20:10 • 114 • Политика
Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли создают конфронтационную повестку перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
О том, что Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли создают соответствующую повестку перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как он пояснил в своём телеграм-канале, таким способом набираются политические очки.
Вячеслав Володин пишет, что использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США, "Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес".
По его словам, Европарламент навязывает Байдену "конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным" и таким образом пытается давить.
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