Володин рассказал об игре Европы перед встречей Путина и Байдена

Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли создают конфронтационную повестку перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

О том, что Европейский парламент и его спикер Давид Сассоли создают соответствующую повестку перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как он пояснил в своём телеграм-канале, таким способом набираются политические очки.

Вячеслав Володин пишет, что использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США, "Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес".

По его словам, Европарламент навязывает Байдену "конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным" и таким образом пытается давить.