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Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции

24 декабря 2019, 23:54  •  55 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность точечной корректировки Конституции для обеспечения связи между уровнями власти. Об этом он заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с законодателями 24 декабря.
«Конституция — это живой инструмент, ваши слова, он должен соответствовать уровню развития общества, и поэтому отдельные и при этом аккуратные изменения возможны. (…) Это касается не только баланса ветвей власти, этот вопрос мы обсуждали с фракциями в Государственной думе, но и местного самоуправления, вы об этом говорили ранее. Сегодня нет связи между уровнями публичной власти», — цитирует Володина «РИА Новости».
Спикер Госдумы подчеркнул, что всё это сказывается на «самых важных и чувствительных» для людей сферах.
«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
Он также отметил, что было бы правильно «выйти на какие-то предложения» по этому разговору.
В середине декабря Путин заявил, что принимать новую Конституцию в России не следует, однако подчеркнул, что это — «живой инструмент», который должен соответствовать развитию общества.
31 октября глава государства назвал системной проблемой «разрыв» между муниципальным и государственными уровнями управления и добавил, что в будущем могут быть приняты решения по изменению действующего законодательства при условии сохранения у муниципалитетов определенного уровня самостоятельности.

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