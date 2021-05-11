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Володин рассказал о вакцинных кознях США

11 мая 2021, 19:40  •  107 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вакцинных кознях США: Вашингтон ставит блоки. Но приезжающих в Россию за прививкой от COVID-19 политиков это не останавливает.
Володин назвал "Спутник V" вопросом политики и больших денег. Американцам невыгодно распространение русской вакцины, им нужно продавать свою. По этой причине Вашингтон делает всё, чтобы не допустить на рынок не только "Спутник V", но и, например, китайский препарат.
"Сейчас всё стало понятно: кому война, а кому мать родна; видят научные разработки нашей страны, начинают ставить блоки", - произнёс в ходе брифинга председатель Госдумы.
Он напомнил, что в Россию постоянно приезжают иностранные политики, чтобы сделать прививку русским "Спутником V". Такой "вакцинный туризм" начался ещё в прошлом году.
Буквально на днях укол был сделан Дитеру Дэму - немецкому депутату от Левой партии. Для этого он приезжал в Москву. Прививка тем же препаратом сделана ещё как минимум одному депутату бундестага.

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