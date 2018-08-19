Володин рассказал о пророссийской позиции Турции в споре с ПАСЕ

Спикер Госдумы сообщил, что турецкий парламент поддерживает запрет на ущемление прав нацделегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Турция разделяет позицию России по вопросу необходимости соблюдения прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал представителям СМИ спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги рабочего визита в Анкару.

В рамках своего визита Володин провел встречи с руководством Турции. По его словам, российская делегация заручилась полной поддержкой своих шагов в ПАСЕ со стороны Анкары.

«Турецкие коллеги разделяют нашу позицию о том, что права национальных делегаций не должны нарушаться. Их нельзя лишать права голоса», - добавил спикер.

До этого глава нижней палаты встретился с председателем Великого национального собрания Турции Биналом Йылдырымом. Как заявил Володин, стороны достигли «взаимопонимания по всему спектру вопросов».