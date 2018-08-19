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Володин рассказал о пророссийской позиции Турции в споре с ПАСЕ

19 августа 2018, 06:39  •  28 • Политика
Спикер Госдумы сообщил, что турецкий парламент поддерживает запрет на ущемление прав нацделегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Турция разделяет позицию России по вопросу необходимости соблюдения прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал представителям СМИ спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги рабочего визита в Анкару.
В рамках своего визита Володин провел встречи с руководством Турции. По его словам, российская делегация заручилась полной поддержкой своих шагов в ПАСЕ со стороны Анкары.
«Турецкие коллеги разделяют нашу позицию о том, что права национальных делегаций не должны нарушаться. Их нельзя лишать права голоса», - добавил спикер.
До этого глава нижней палаты встретился с председателем Великого национального собрания Турции Биналом Йылдырымом. Как заявил Володин, стороны достигли «взаимопонимания по всему спектру вопросов».

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