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Володин рассказал о личной трагедии, связанной с блокадой Ленинграда: "Вдумайтесь!"

27 января 2022, 08:35  •  129 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о личной трагедии, связанной с блокадой Ленинграда.
Володин назвал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны одной из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Он напомнил, что блокада продлилась 872 дня. Она унесла жизни почти миллиона человека: большинство из них погибли от голода.
Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны. Ни одна страна не прошла через те же потери и лишения, что пережил наш народ. Война задела всех,
- написал Володин в своём телеграмм-канале.
Спикер Госдумы поделился личной трагедией, которая произошла в его семье во времена войны. Его дедушка погиб 25 ноября 1941-го года под Тихвином в боях за тот участок железной дороги, по которой в Ленинград направляли продукты.
Фашисты хотели сравнять Ленинград с землёй, но жители Ленинграда проявили стойкость и мужество, всеми силами защищая родину.
Подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине. Делали всё, чтобы защитить нашу страну,
- говорит Володин.

Сейчас Запад, утверждает Володин, пытается переписать историю и перечеркнуть подвиг народа. Этого нельзя допускать. Нужно помнить и чтить память тех, кто защищал страну ценой собственной жизни. Нельзя допустить повторения такой трагедии, подытожил Володин.

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