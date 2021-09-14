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Володин рассекретил автора проекта "Северный поток - 2"

14 сентября 2021, 10:55  •  161 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин после завершения строительства "Северного потока - 2" рассекретил того, кто стал автором этого проекта: от идеи до маршрута прокладки.
В своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин порадовался завершению строительства газопровода "Северный поток - 2" и рассекретил то, как рождался этот проект, а также автора идеи. Как оказалось, инициатор сидит не в "Газпроме".
"Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать, - заметил Володин, прежде чем рассекречивать это имя. - Автором этой инициативы - от идеи до маршрута прокладки - был президент нашей страны".
Спикер Госдумы рассказал также некоторые нюансы того, как это происходило.
"Насколько мне известно, телефонный разговор Владимира Путина с (главой "Газпрома" Алексеем) Миллером о реализации этого проекта состоялся по пути в аэропорт, - вспоминает Володин. - Тогда и были высказаны предложения по "Северному потоку - 2".
По словам депутата, эти предложения включали не только меньшую протяжённость маршрута доставки газа из России, но также соблюдались все требования экологической безопасности.
"Это более чистый проект, - уверен спикер. - Он даёт в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод".
Володин высказал уверенность в том, что от реализации "Северного потока - 2", как экономического проекта, "выигрывают все" - и европейские страны, и граждане, которые получат дешёвый газ.
Напомнил Володин и о том, в каких непростых условиях России пришлось реализовывать этот проект. В том числе в условиях санкций и американского лобби. Но тут "зубы" показала и канцлер Германии Ангела Меркель, которая отстояла с немецкой стороны данный проект.

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