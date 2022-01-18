Володин раскрыл план НАТО по Украине: Уже началось

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл план НАТО по Украине. По его словам, информационная подготовка к расширению альянса на эту территорию уже началась.

Так Володин прокомментировал "истерику Запада вокруг Украины", которая продолжается уже несколько месяцев. Речь идёт о постоянных разговорах про якобы готовящееся вторжение России в эту страну. Володин считает, что таким образом НАТО готовит почву для введения своих войск на территорию Украины.

Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. Всё это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию,

- отметил спикер Госдумы, выступая на открытии весенней сессии.

Он обратил внимание, что натовские военные советники и инструкторы уже находятся на Украине. Альянсу нужно лишь как-то обосновать введение остальных сил.

Напомним, что нерасширение НАТО на восток (и на Украину, в частности) - это ключевое требование, которое Москва выдвинула Западу в конце прошлого года. Переговоры, прошедшие в январе, результатов не дали. США и НАТО не собираются отказываться от военной экспансии, несмотря на угрозу большой войны.