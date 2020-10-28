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Володин публично отчитал Силуанова: "Президент слышит, а министр финансов нет"
28 октября 2020, 19:00 • 129 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин публично, при депутатах, во время обсуждения проекта федерального бюджета отчитал главу Минфина Антона Силуанова за приписывание себе заслуг других. В частности, президента Владимира Путина. "Президент слышит, а министр финансов нет", - упрекнул Володин Силуанова.
Обсуждения проекта федерального бюджета завершилось для Антона Силуанова публичной "поркой". Спикер Госдумы Вячеслав Володин при депутатах отчитал главу Минфина за то, что тот приписывает себе чужие заслуги. В частности, принципиальное решение президента России Владимира Путина по бесплатным горячим обедам в школах.
Пока Путин в этот вопрос не вмешался, дело с мёртвой точки не двигалось. Да и сам Минфин был против такой инициативы.
"А в выступлении вы говорите как о достижении, - упрекнул Силуанова Володин. - Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнёром и слышал депутатов, слышал запрос граждан".
Спикер Госдумы также подчеркнул, что "у нас получается: президент слышит, а министр финансов нет".
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