Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

Володин публично отчитал Силуанова: "Президент слышит, а министр финансов нет"

28 октября 2020, 19:00  •  129 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин публично, при депутатах, во время обсуждения проекта федерального бюджета отчитал главу Минфина Антона Силуанова за приписывание себе заслуг других. В частности, президента Владимира Путина. "Президент слышит, а министр финансов нет", - упрекнул Володин Силуанова.
Обсуждения проекта федерального бюджета завершилось для Антона Силуанова публичной "поркой". Спикер Госдумы Вячеслав Володин при депутатах отчитал главу Минфина за то, что тот приписывает себе чужие заслуги. В частности, принципиальное решение президента России Владимира Путина по бесплатным горячим обедам в школах.
Пока Путин в этот вопрос не вмешался, дело с мёртвой точки не двигалось. Да и сам Минфин был против такой инициативы.
"А в выступлении вы говорите как о достижении, - упрекнул Силуанова Володин. - Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнёром и слышал депутатов, слышал запрос граждан".
Спикер Госдумы также подчеркнул, что "у нас получается: президент слышит, а министр финансов нет".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
28 октября 2020, 01:35
Небензя процитировал Булгакова на заседании Совбеза ООН
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
28 октября 2020, 13:30
Аксенов рассказал о провокации в Крыму
28 октября 2020, 15:20
В России ответили на вторжение норвежского корабля на свою территорию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
24 октября 2020, 21:30
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
27 октября 2020, 04:30
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
24 октября 2020, 01:20
В Одессе агитаторы Партии Шария отбили атаку Нацкорпуса - радикалы сбежали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.