Володин публично отчитал Силуанова: "Президент слышит, а министр финансов нет"

Обсуждения проекта федерального бюджета завершилось для Антона Силуанова публичной "поркой". Спикер Госдумы Вячеслав Володин при депутатах отчитал главу Минфина за то, что тот приписывает себе чужие заслуги. В частности, принципиальное решение президента России Владимира Путина по бесплатным горячим обедам в школах.

Пока Путин в этот вопрос не вмешался, дело с мёртвой точки не двигалось. Да и сам Минфин был против такой инициативы.

"А в выступлении вы говорите как о достижении, - упрекнул Силуанова Володин. - Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнёром и слышал депутатов, слышал запрос граждан".

Спикер Госдумы также подчеркнул, что "у нас получается: президент слышит, а министр финансов нет".