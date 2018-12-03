Володин: проведение свободных выборов на Украине при военном положении невозможно

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что невозможно провести демократические выборы на Украине во время военного положения.

Володин отметил, что при военном положении запрещены проведение митингов, встречи с избирателями и многие другие работы, которые проводятся в ходе избирательных кампаний.

«Поэтому сложно сказать, как вообще можно провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, законности. Совершенно очевидно, что это будет невозможно... Всё-таки ещё раз решение о введении военного положения подтверждает, для чего оно было географически зафиксировано именно на территории десяти областей Украины», — цитирует РИА Новости Володина.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение Верховной рады неотложный законопроект, который предполагает изменения в законе о военном положении.

27 ноября на Украине был обнародован указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении на Украине на 30 дней.

При этом украинский лидер заявлял, что не будет продлевать военное положение в стране после 26 декабря.