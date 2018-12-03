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Володин: проведение свободных выборов на Украине при военном положении невозможно
03 декабря 2018, 23:39 • 47 • Украина
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что невозможно провести демократические выборы на Украине во время военного положения.
© Владимир Федоренко РИА Новости
Володин отметил, что при военном положении запрещены проведение митингов, встречи с избирателями и многие другие работы, которые проводятся в ходе избирательных кампаний.
«Поэтому сложно сказать, как вообще можно провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, законности. Совершенно очевидно, что это будет невозможно... Всё-таки ещё раз решение о введении военного положения подтверждает, для чего оно было географически зафиксировано именно на территории десяти областей Украины», — цитирует РИА Новости Володина.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение Верховной рады неотложный законопроект, который предполагает изменения в законе о военном положении.
27 ноября на Украине был обнародован указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении на Украине на 30 дней.
При этом украинский лидер заявлял, что не будет продлевать военное положение в стране после 26 декабря.
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