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Володин призвал прекратить «парламентский туризм» и демагогию

01 июля 2019, 20:09  •  52 • Политика
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность совместной международной работы для гармонизации законодательства в сферах противодействия терроризму, наркотрафику и незаконной миграции. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет «Интерфакс».
«На наш взгляд, задача межпарламентских структур — заниматься выработкой решений вопросов, которые волнуют наши страны. А мы с вами зачастую видим на практике, что есть две крайности: с одной стороны — парламентский туризм, с другой стороны — политизация и демагогичные решения», — подчеркнул он, выступая на втором международном форуме «Развитие парламентаризма».
По словам Володина, ни одно ни другое не способствует решению поставленной задачи.
Второй международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве с 1 по 3 июля, его инициатором выступает Госдума. В программе форума — актуальные вопросы международной безопасности и стабильности, обсудить их приехали около 800 парламентариев и экспертов из более чем 130 стран.
26 июня Володин заявил, что предложения по ограничению полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы ставят крест на понятии парламентаризма. По его мнению, в ПАСЕ против российской делегации ведутся «нечистоплотные игры».
На сессии 25 июня ПАСЕ одобрила резолюцию о предоставлении всем делегациям равных прав, Россию пригласили принять участие в июньской сессии. В тот же день полномочия делегации из РФ оспорили некоторые делегации ряда стран, однако на следующий день они были полностью восстановлены.
Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

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