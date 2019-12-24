Володин призвал Польшу извиниться за солидаризацию с нацистами в 1930-х годах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Польши должны принести извинения за фактический сговор с фашистской Германией в 1930-х годах прошлого века. Об этом заявил во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече, которую проводит президент РФ Владимир Путин с руководством Федеральном собрания РФ.

"Мы многое узнали о периоде 80-летней давности, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией", - сказал спикер, напомнив о словах Путина по этому поводу, прозвучавших ранее во вторник на коллегии Минобороны РФ. "Руководству Польши правильно было бы принести извинения, - подчеркнул он. - Все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя". "Это было бы по крайней мере честно. Если у них архивов нет, большая просьба их ознакомить с этими материалами", - добавил глава нижней палаты парламента РФ.