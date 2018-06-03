Володин призвал подписать соглашение о безвизовом режиме с Мексикой

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о необходимости подписания соглашения об установлении безвизового режима с Мексикой.

"Сегодня особую значимость приобретает вопрос об установлении безвизового порядка для взаимных поездок граждан наших стран. Учитывая, что Россия практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода соглашения, нам, конечно, крайне важно было бы этот вопрос также обсудить", - заявил Володин на встрече с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Эдгаром Ромо Гарсиа.

По мнению спикера Госдумы, "результативность экономических связей" будет способствовать развитию сотрудничества между Россией и Мексикой. "Нам надо исходить из принципов выстраивания отношений на основе доверия, принципов невмешательств в дела суверенных государств. И здесь отношения между Россией и Мексикой могли бы быть примером", - указал Володин, добавив, что Мехико является одним из основных торговых партнеров Москвы в Латинской Америке. "Нам важно динамику не снижать, и парламенты должны вносить свою лепту в эти отношения", - отметил глава палаты.

В свою очередь Эдгар Ромо Гарсиа заверил, что в Мексике готовы к диалогу с Россией. "У наших государств есть очень много точек соприкосновения, у нас много обязательств перед миром. Приоритетом является политический диалог как на двустороннем уровне, так и в том, что касается международной повестки дня. Россия и Мексика заявили о своем интересе в том, чтобы увеличить эффективность сотрудничества по многочисленным вызовам: это борьба с наркоторговлей, с организованной преступностью, терроризмом, торговлей людьми, коррупцией", - заключил он.

Встреча проходила в преддверии открытия международного форума "Развитие парламентаризма", который пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ). Ожидается, что участие в мероприятии примут более 500 делегатов.