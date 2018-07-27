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Володин призвал не обсуждать пенсионную реформу на митингах, а Жириновский предложил оставить в Госдуме всего две партии

27 июля 2018, 17:24  •  88 • В России

27 июля депутаты Госдумы собрались на последнее пленарное заседание в весеннюю сессию. Правда, нынешнюю сессию депутаты шутя прозвали «демисезонной» из-за включения в нее двух летних месяцев.

- Сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года, - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, благодаря тому, что депутаты стали работать больше, им удалось рассмотреть не только текущие законопроекты, но и те, которые лежали в Государственной думе, начиная с 1994 года.

На состоявшейся после «пленарки» итоговой пресс-конференции Володин прокомментировал предстоящую пенсионную реформу.

- Закон о повышении пенсионного возраста очень ответственный. Мы все не так давно были свидетелями того, что пенсии не выплачивались, был коллапс пенсионной системы. И уходить от обсуждения этих вопросов опасно. Если мы будем метаться из одной стороны в другую, тем более замалчивая острые и сложные темы, это все может привести к плохим последствиям и в экономике, и в политической жизни. Но на митингах эти вопросы не решишь, - заявил спикер Госдумы.

Напомним, что закон о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении. Сейчас законопроект отправлен в регионы, до 24 сентября они могут предложить свои поправки.

- Нам нужно себе задать вопрос: «Та пенсионная система, которая есть, она устраивает?». Все скажут: нет, не устраивает, потому что пенсии невысокие, на них тяжело прожить и решать вопросы, связанные с оплатой жилья, с покупкой лекарств. Если это все есть, то почему мы уходим от обсуждения? - заметил Володин.

В субботу, 28 июля, у депутатов официально начнутся каникулы. Вновь в Госдуме они соберутся после Единого дня голосования 9 сентября.

Кстати, в осеннюю сессию у Госдумы изменится график проведения пленарных заседаний. Как сообщил Вячеслав Володин, «пленарки» будут проводиться не два, а три раза в неделю - по вторникам, средам и четвергам. При этом сокращается время пленарной работы: депутаты теперь будут заседать непрерывно с 10:00 до 14:00, а не с 10:00 до 18:00 с двумя перерывами. Понедельник и пятница отводятся для работы в комитетах и комиссиях. По мнению Володина, новый порядок улучшит работу Госдумы.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому таких изменений оказалось недостаточно и он предложил провести в России радикальную политическую реформу.

- Давайте с 1 января 2019 года перейдем к двухпартийной системе и примем закон о госсовете. И если правительство не устоит, значит, новое сформируем с участием парламента и этих двух партий, - предложил Жириновский. - Если было бы две партии, мы бы здесь ( на пресс-конференции, куда позвали всех лидеров думских фракций, - Ред.) втроем сидели: председатель Госдумы, справа - председатель консервативной партии, слева - председатель социально-демократической.

В пример Жириновский привел трех богатырей.

- Все в России на троих делают. Это быстро, коротко, нормально, - заметил ВВЖ.

А вот, по мнению Володина, в случае введения в России двухпартийной модели представительства в парламенте по типу американской расклад был бы совсем другой, далеко не в пользу ЛДПР.

- В США порядка 100 партий, но у власти две партии. У них 100% мажоритарная система, они все избираются по одномандатным округам. Если реализовать американскую модель у нас, то, скорее всего, второй партией будет КПРФ, а больше всех пострадает от реализации этой американской модели фракция ЛДПР, - заметил Володин.

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