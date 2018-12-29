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Володин призвал Меркель и Макрона "тщательно думать", прежде чем требовать у России освободить украинских моряков

29 декабря 2018, 07:54  •  127 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Он также напомнил им о резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа. "Подобные заявления привлекают внимание в любой цивилизованной стране, Хотел бы призвать тщательнее думать, прежде чем делать их", - отметил Володин
Напомним, буквально накануне Макрон и Меркель призвали обеспечить беспрепятственность судоходства в Керченском проливе. А еще они призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных, напомним, за нарушение госграницы.
Возвращаясь к этой теме, Володин напомнил, что в отношении всех задержанных моряков в настоящее время идет следствие. Кроме того, что касается самого вердикта, то его должен вынести суд.
Володин также выразил уверенность, что Макрон и Меркель знают о недопустимости вмешательства в процесс правосудия. И он призвал их сейчас воздержаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела суверенных государств
"Подобные заявления привлекают внимание в любой цивилизованной стране, - отметил Володин. - Поэтому хотел бы призвать тщательнее думать, прежде чем делать их".
Передает РИА Новости.

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