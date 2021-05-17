Володин призвал к единым правилам в интернете в день рождения Всемирной паутины

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Подход к регулированию IT-сферы будут искать на площадках ПА ОДКБ и ПАСЕ

Развитие глобального Интернета должно подчиняться единым правилам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в День рождения сети.

30 лет назад, 17 мая 1991 года, был официально утвержден стандарт Всемирной паутины – WWW. С тех пор Интернет совершил колоссальный прорыв. В России сейчас пользуются сетью 85% населения. Многие не представляют себе жизни без интернета.

Однако с ростом популярности глобальной паутины растет и количество злоупотреблений, отметил спикер в своем телеграм-канале:

"Когда создавались новые технологии, которые легли в основу современного Интернета, вряд ли кто думал, что Сеть будет использоваться в том числе для продажи наркотиков, распространения детской порнографии, экстремистской и террористической информации, как инструмент политического давления".

Страны пытаются бороться с этим. Но тут есть проблемы: во-первых, появление угроз в информационном пространстве опережает создание мер защиты от них, а во-вторых, меры, принятые на национальном уровне, не всегда эффективны, поскольку киберпреступления зачастую организуются за пределами страны.

В последнее время обострилась и еще одна проблема: крупные IT-компании пытаются навязывать пользователям свои порядки в информационном пространстве. Это недопустимо, настаивает Володин. Он убежден, что необходимо приложить совместные усилия, чтобы разработать единые принципы развития Интернета, которые будут обязаны соблюдать все.

"Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание",

– считает Володин. Он намерен вынести эту тему на обсуждение в рамках ПА ОДКБ, ПАСЕ и других международных встречах.