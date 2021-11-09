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Володин призвал депутатов разобраться, почему распался Советский Союз: "Давайте анализировать"

09 ноября 2021, 17:40  •  182 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов разобраться, почему распался Советский Союз. Он предложил им подумать об этом и сделать выводы: "Давайте анализировать".
Так Володин прокомментировал законопроект о сроках для губернаторов, который во вторник приняла Госдума в первом чтении. Документ предлагает отменить запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд.
По словам спикера нижней палаты парламента, люди сами должны решать, сколько работать главе региона. Если губернатор хорошо исполняет свои обязанности, то его выберут на следующих выборах. Если плохо, то выберут кого-то другого. А ограничение двумя сроками выглядит как попытка Москвы навязать регионам свою волю. К тому же местные депутаты всегда могут сами ограничить сроки губернаторов на уровне регионального законодательства, если сочтут это нужным. Ведь в этом и заключается смысл федерализации, подчеркнул Володин.
Парламентарий также намекнул на то, что именно отсутствие политической гибкости и игнорирование интересов людей на местах в конечном итоге стало причиной развала СССР.
Давайте изучим вопросы. Будем обязательно анализировать, почему распался Советский Союз 30 лет назад,
- отметил он, выступая с трибуны.
Напомним, что Володин уже не в первый раз поднимает тему развала СССР. В августе, комментируя статью Михаила Горбачёва, политик заявил, что первопричиной краха советского государства стало предательство элит и слабость самого Горбачёва, который не смог объединить страну.

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