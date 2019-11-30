Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. Об этом заявил в субботу журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве.

Глава нижней палаты парламента РФ подчеркнул, что притеснение малых народов и национализм могут привести к выходу из состава Украины некоторых областей. По мнению политика, Киеву это нужно понимать и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории Украины этнических групп.

По его словам, поведение делегации Украины и попытка сорвать выступление депутата Госдумы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме, который посвящен вопросам нацменьшинств является очередной демонстрацией нетерпимости представителей украинской власти к малым народам. Володин отметил, что новой украинской власти нужно начать не с позиции обид и претензий, а с устранения ошибок, необходимо пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране.

Председатель Госдумы напомнил, что венгры, русские и поляки на Украине относятся к нацменьшинствам, и, несмотря на то, что они являются украинскими гражданами, их права постоянно нарушаются, в том числе право на язык, когда Украина принимает "закон об украинском языке как о единственном государственном и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях". Политик при этом заметил, что сложно назвать малым народом 36% украинских граждан, считающих русский язык родным.

По его мнению, властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство - более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, белорусы, крымские татары, армяне, азербайджанцы - решили войти в состав России. Володин призвал представителей Украины не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, демонстрируя свое неуважение к международной площадке ООН и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики. В качестве примера он напомнил, что после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка - русский, украинский и крымско-татарский.

"В Госдуму избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона - уважение ко всем народам нашей страны", - заключил спикер.

Инцидент в Женеве

Как сообщили ТАСС в пятницу в российском постоянном представительстве в Женеве, украинская делегация пыталась мешать выступлению Бальбека, представители Киева несколько раз брали сегодня "слово по порядку ведения, но их аргументы председательствующий на форуме и секретариат сочли недостаточно убедительными, поскольку они были объективно не правы". По словам самого Бальбека, председательствующий "неоднократно пытался вразумить украинскую делегацию, которая, пользуясь правом брать слово по порядку ведения, устраивала обструкцию, задавала одни и те же вопросы, на которые получала одинаковые ответы".