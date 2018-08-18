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Володин пригласил Чавушоглу посетить Госдуму

18 августа 2018, 15:39  •  40 • Политика

АНКАРА, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу во время следующей поездки в Москву посетить нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщил член российской делегации, участвующей в шестом всеобщем съезде турецкой Партии справедливости и развития в Анкаре.

"Глава МИД Турции поднялся в ложу российской делегации, и у председателя Госдумы и министра состоялась беседа накоротке", - сказал представитель делегации.

По его словам, Володин и Чавушоглу обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились провести в субботу еще одну встречу по окончании съезда.

"Председатель Госдумы пригласил министра во время его следующей поездки в Москву посетить Государственную думу", - добавил член делегации.

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