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Володин пригласил Чавушоглу посетить Госдуму
18 августа 2018, 15:39 • 40 • Политика
АНКАРА, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу во время следующей поездки в Москву посетить нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщил член российской делегации, участвующей в шестом всеобщем съезде турецкой Партии справедливости и развития в Анкаре.
"Глава МИД Турции поднялся в ложу российской делегации, и у председателя Госдумы и министра состоялась беседа накоротке", - сказал представитель делегации.
По его словам, Володин и Чавушоглу обсудили перспективы развития двусторонних отношений и договорились провести в субботу еще одну встречу по окончании съезда.
"Председатель Госдумы пригласил министра во время его следующей поездки в Москву посетить Государственную думу", - добавил член делегации.
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