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Володин преподал США и Ко урок русской истории: "Учили бы - знали"

15 мая 2021, 19:00  •  173 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин преподал США и Ко урок русской истории. Он напомнил, как Россия встречала врагов во времена Александра Невского: "Учили бы - знали".
Депутат отметил, что русские не случайно почитают великого полководца. Его роль в истории страны нельзя недооценивать. Александр Невский дал отпор и тевтонским рыцарям, и несметным полчищам Орды, отстояв таким образом цивилизационный путь развития Руси.
Одних он победил мечом, других - дипломатической мудростью. Однако сегодня Россия вновь сталкивается с серьёзными вызовами из-за рубежа. Только на этот раз враг действует не силой, а пропагандой и санкциями.
В XIII веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами - давят на Россию санкциями. Не учат историю.
Учили бы - знали. Россия из всех испытаний выходит окрепшей,
- пишет Володин в Telegram.
Спикер добавил, что тему иностранного давления на Россию планируется обсудить на парламентских встречах, которые состоятся в Госдуме 18 мая.
Скриншот:Telegram/Вячеслав Володин
Напомним, 13 мая Россия отмечала 800-летие со дня рождения великого полководца и святого Русской Православной Церкви Александра Невского.

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