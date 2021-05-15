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Володин преподал США и Ко урок русской истории: "Учили бы - знали"
15 мая 2021, 19:00 • 173 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин преподал США и Ко урок русской истории. Он напомнил, как Россия встречала врагов во времена Александра Невского: "Учили бы - знали".
Депутат отметил, что русские не случайно почитают великого полководца. Его роль в истории страны нельзя недооценивать. Александр Невский дал отпор и тевтонским рыцарям, и несметным полчищам Орды, отстояв таким образом цивилизационный путь развития Руси.
Одних он победил мечом, других - дипломатической мудростью. Однако сегодня Россия вновь сталкивается с серьёзными вызовами из-за рубежа. Только на этот раз враг действует не силой, а пропагандой и санкциями.
- пишет Володин в Telegram.
Спикер добавил, что тему иностранного давления на Россию планируется обсудить на парламентских встречах, которые состоятся в Госдуме 18 мая.
Скриншот:Telegram/Вячеслав Володин
Напомним, 13 мая Россия отмечала 800-летие со дня рождения великого полководца и святого Русской Православной Церкви Александра Невского.
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