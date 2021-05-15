Володин преподал США и Ко урок русской истории: "Учили бы - знали"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин преподал США и Ко урок русской истории. Он напомнил, как Россия встречала врагов во времена Александра Невского: "Учили бы - знали".

Депутат отметил, что русские не случайно почитают великого полководца. Его роль в истории страны нельзя недооценивать. Александр Невский дал отпор и тевтонским рыцарям, и несметным полчищам Орды, отстояв таким образом цивилизационный путь развития Руси.

Одних он победил мечом, других - дипломатической мудростью. Однако сегодня Россия вновь сталкивается с серьёзными вызовами из-за рубежа. Только на этот раз враг действует не силой, а пропагандой и санкциями.

В XIII веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами - давят на Россию санкциями. Не учат историю.

Учили бы - знали. Россия из всех испытаний выходит окрепшей,

- пишет Володин в Telegram.

Спикер добавил, что тему иностранного давления на Россию планируется обсудить на парламентских встречах, которые состоятся в Госдуме 18 мая.

Скриншот:Telegram/Вячеслав Володин

Напомним, 13 мая Россия отмечала 800-летие со дня рождения великого полководца и святого Русской Православной Церкви Александра Невского.