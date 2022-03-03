Володин предложил увольнение деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию на Украине

Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все деятели культуры, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, всегда могут покинуть свои посты. Следует оставить должности в бюджетных организациях, отказаться от предоставляемых государством грантов:

"В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают всё для того, чтобы твоей страны не было", - сказал Володин в интервью "России 24", добавив, что после, помимо всего прочего, этих деятелей культуры будут ненавидеть и заказчики, ведь они поймут, что имеют дело с предателями.

Напомнил Володин и о поступке дирижёра Валерия Гергиева, который не поддался давлению и не стал критически отзываться о спецоперации. А его, к слову, шантажировали - требовали пойти против России открыто. Однако Гергиев не пошёл на поводу, в результате лишился работы в Мюнхенской филармонии. Это пример гражданской ответственности, считает Володин:

Он (Гергиев. - Ред.) должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошёл по этому пути, и его уволили, - добавил Володин.

Напомним, Гергиев занимал должность главного дирижёра МФО с 2015 года. Контракт с ним был подписан до 2025 года.