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Володин предложил снизить цены на газ и свет религиозным организациям
23 апреля 2020, 19:10 • 17 • Политика
Спикер Госдумы обсудил с Минэнерго возможность установить льготный тариф на энергоносители для церквей, мечетей, буддистких храмов, монастырских комплексов, в состав которых нередко входят приюты
В условиях пандемии религиозные организации отдают довольно много денег за газ и электроэнергию, поэтому было бы разумно рассмотреть возможность изменения тарифа. Такое мнение озвучил Вячеслав Володин, выступая на видеоконференции депутатов с главой Минэнерго Александром Новаком 22 апреля.
По его словам, религиозные организации рассчитываются с долгами за свет и газ по рыночным ценам, никаких льгот у них нет. Так как деятельность организации осуществляют за счет пожертвований, сейчас они находятся в непростом положении – ведь все заведения закрыты для посещений из-за распространения коронавируса и было бы правильно рассмотреть возможность изменения тарифа оплаты. На совещании обсуждали вариант причислить их к льготной группе потребителей – "население".
В результате Володин и Новак договорились, что ведомство и ГД просчитают все затраты и попробуют решить вопрос, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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