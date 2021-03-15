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Володин предложил ПАСЕ включить в повестку вопросы по защите здоровья европейцев
15 марта 2021, 16:10 • 139 • Политика
Делегация ПАСЕ во главе с ее председателем находится с визитом в России
Ситуация вокруг пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19 должна быть в центре внимания парламентариев. На это указал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе переговоров в Москве с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом в понедельник, 15 марта.
По словам Володина, все вопросы, касающиеся сохранения здоровья и жизни человека, оказания помощи в период пандемии нужно включить в повестку. Он обратил внимание, что раньше многие россияне стремились найти работу в Европе. Но ситуация с коронавирусом показала, как там обстоит дело в сфере здравоохранения. Поэтому люди буквально бегут в Россию, чтобы лечиться здесь.
Как известно, Россия первая в мире разработала вакцину от коронавируса "Спутник V", затем подала заявку на ее регистрацию в ЕС. Однако ее продвижению на европейский рынок создаются препятствия, указал спикер РФ.
"Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию, и она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?"
– указал Володин на актуальную проблему. В связи с этим он призвал коллегу из ПАСЕ обсудить вопрос доступности вакцинации в ЕС и продвижение российских вакцин на европейский рынок.
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