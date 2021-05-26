Володин предложил новую схему финансирования регионов

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

Помощь должна быть адресной, учитывающей реальное положение субъекта, уверен спикер

В России необходимо выработать новый подход к преодолению разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. На это указал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его оценке, прежние методики, предложенные Минфином, себя не оправдали: за последние годы регионов-доноров больше не стало.

На сегодняшний день в России есть откровенно бедные и богатые регионы, разрыв между ними доходит до семи раз. Президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию, указал на недопустимость такой ситуации. Как это исправить, спикер Госдумы предлагает правительству подумать вместе с парламентариями.

"Давайте вместе открыто вырабатывать эти методики, широко их обсуждать. И вместе нести ответственность за их эффективность. Как это требуют президент и обновленная Конституция",

– призвал Володин. Со своей стороны, он предложил отказаться от единой формулы выделения дотаций регионам. По его мнению, помощь должна быть адресной, учитывающей конкретную ситуацию в субъектах.

В частности, сейчас Минфин планирует направить 337 млрд рублей на погашение задолженностей в регионах, а также распределить 500 млрд рублей на инфраструктурные проекты.

"Считаем, необходимо в первую очередь поддержать тех, кто проводит взвешенную финансовую политику. Чем меньше долгов у региона, тем больше кредитных средств он должен получить",

– написал Володин в своем телеграм-канале.

Накануне депутаты обсудили в первом чтении законопроект о поддержке регионов. Договорились, что ко второму, основному, чтению правительство внесет предложения по обновлению методик и формул, от которых зависит распределение средств. "Вопрос на контроле", – предупредил спикер.