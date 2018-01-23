Володин предложил новому главе ПАСЕ честный и открытый диалог

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Председатель Госдумы РФ поздравил Микеле Николетти с избранием на пост спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил надежду на открытый диалог с новым главой ПАСЕ Микеле Николетти, говорится в поздравлении по случаю его назначения на пост.

Володин отметил, что российская сторона рассчитывает "на открытый, честный и конструктивный диалог".

"Основываясь на взаимном уважении наших интересов, мы сможем многое изменить к лучшему", - отмечается в послании.

На открытии январской сессии ПАСЕ, прошедшей 22 января, итальянца Микеле Николетти выбрали спикером Парламентской ассамблеи и утвердили на посту.

Россия отказалась от работы в ПАСЕ после того, как наша делегация была лишена права голоса. Кроме того, Россия не платит взносы в организацию, пока наша делегация не будет вновь утверждена в своих правах.