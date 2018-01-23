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Володин предложил новому главе ПАСЕ честный и открытый диалог

23 января 2018, 15:39  •  116 • Политика
Председатель Госдумы РФ поздравил Микеле Николетти с избранием на пост спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выразил надежду на открытый диалог с новым главой ПАСЕ Микеле Николетти, говорится в поздравлении по случаю его назначения на пост.
Володин отметил, что российская сторона рассчитывает "на открытый, честный и конструктивный диалог".
"Основываясь на взаимном уважении наших интересов, мы сможем многое изменить к лучшему", - отмечается в послании.
На открытии январской сессии ПАСЕ, прошедшей 22 января, итальянца Микеле Николетти выбрали спикером Парламентской ассамблеи и утвердили на посту.
Россия отказалась от работы в ПАСЕ после того, как наша делегация была лишена права голоса. Кроме того, Россия не платит взносы в организацию, пока наша делегация не будет вновь утверждена в своих правах.

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