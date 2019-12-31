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Володин предложил Госдепартаменту проверять знания послов США перед отправкой за рубеж

31 декабря 2019, 03:24  •  35 • Политика

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, комментируя высказывания посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер о якобы сговоре Гитлера и Сталина по разделу Польши, предложил американскому Госдепартаменту проверять знания глав дипмиссий о тех странах, где им предстоит работать.

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США, прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба. По мнению Володина, посол США в Варшаве "своим заявлением оскорбляет не только граждан России и бывших республик СССР, но и Соединенных Штатов Америки". "Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", - добавил спикер.

Он заметил, что в начале 1940-х годов прошлого века, "когда мир стоял на грани пропасти - никому из руководства США даже в голову не могло прийти поставить рядом Гитлера и Сталина". "Советский Союз понес невосполнимую утрату, более 27 млн погибло в той войне, США и Британия потеряли 850 тыс. солдат и офицеров. Несмотря на идеологические различия государств наши деды плечом к плечу, вместе, освобождали мир от фашизма. Необходимо об этом помнить и чтить их память", - акцентировал Володин.

"История расставила все по своим местам. Сегодня ее пытаются цинично переписать и извратить все то, что происходило 80 лет назад. Это недопустимо и оскорбительно для нас, чьи деды остались лежать в земле европейских стран, отдав свою жизнь за будущее Европы и всего мира", - резюмировал председатель Госдумы.

В понедельник посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер написала о том, что причиной Второй мировой войны стал сговор Гитлера и Сталина, а "Польша была жертвой этого ужасного конфликта". В российском МИД выразили удивление в связи с этим, предположив, что дипломат "плохо учила историю в школе". В последующих записях министерства в Twitter указывается, что операция нацистской Германии по захвату Польши была подготовлена в соответствии с приказом от 10 апреля 1939 года, а потому пакт Риббентропа - Молотова, не мог стать причиной ее начала и начала всей Второй мировой войны.

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