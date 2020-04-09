Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правд...
Главная / Политика

Володин потребовал прекратить беспредел в магазинах

09 апреля 2020, 12:35  •  67 • Политика
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Торговые сети заставят снизить цены на продукты
Пока врачи на пределе сил борются с коронавирусной инфекцией, а государство принимает меры по финансовой поддержке граждан в период эпидемии, торговые сети устанавливают огромную наценку на продукты. На это указал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 9 апреля.
Он привел в пример цены в таких крупных сетях магазинов так называемой "шаговой доступности", как "Пятерочка", "Лента", "Магнит". В частности, они закупают огурцы по 27,5 руб./кг, а продают за 149,9 рубля. Аналогичная ситуация с помидорами, другими овощами и фруктами. На некоторые позиции, типа лимонов и имбиря, цена в рознице взлетела в 20 раз, привел данные Володин во время онлайн-совещания руководства фракции "Единая Россия" с правительством РФ.
"Этот беспредел необходимо остановить", – потребовал спикер. По его мнению, получается, что торговые сети "просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, дополнительных выплат".
"Совесть теряют последнюю. Нельзя так", – заявил Володин. Он обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением, чтобы правительство взяло на особый контроль цены на продукты и остановило их рост.
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился поддержать в период эпидемии коронавируса семьи с детьми, выдав им финансовую помощь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 21:35
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разоблачили?
08 апреля 2020, 21:35
Путин на требование бизнесменов ответил жёстким условием
08 апреля 2020, 23:35
Британцы испытали новый политический "яд" сначала на России, а теперь применили на Китае - Глазьев
08 апреля 2020, 23:35
Британский вброс - американский след: Сергей Глазьев разоблачил COVID-19
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
08 апреля 2020, 23:35
Поймите - "на вас дует ветерок из могилы": Гаспарян обратился к самым уставшим в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заб...
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санк...
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских вра...
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
09 апреля 2020, 07:35
Окончательный диагноз?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2020, 18:08
Курам на смех! Студия легла после наивной речи украинского гостя!
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
03 апреля 2020, 02:35
"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
08 апреля 2020, 21:35
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разоблачили?
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
08 апреля 2020, 16:00
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.