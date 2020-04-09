Володин потребовал прекратить беспредел в магазинах

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Торговые сети заставят снизить цены на продукты

Пока врачи на пределе сил борются с коронавирусной инфекцией, а государство принимает меры по финансовой поддержке граждан в период эпидемии, торговые сети устанавливают огромную наценку на продукты. На это указал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 9 апреля.

Он привел в пример цены в таких крупных сетях магазинов так называемой "шаговой доступности", как "Пятерочка", "Лента", "Магнит". В частности, они закупают огурцы по 27,5 руб./кг, а продают за 149,9 рубля. Аналогичная ситуация с помидорами, другими овощами и фруктами. На некоторые позиции, типа лимонов и имбиря, цена в рознице взлетела в 20 раз, привел данные Володин во время онлайн-совещания руководства фракции "Единая Россия" с правительством РФ.

"Этот беспредел необходимо остановить", – потребовал спикер. По его мнению, получается, что торговые сети "просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, дополнительных выплат".

"Совесть теряют последнюю. Нельзя так", – заявил Володин. Он обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением, чтобы правительство взяло на особый контроль цены на продукты и остановило их рост.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился поддержать в период эпидемии коронавируса семьи с детьми, выдав им финансовую помощь.