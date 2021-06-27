Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
Главная / Политика

Володин потребовал от ООН вмешаться в дело с британским эсминцем

27 июня 2021, 20:10  •  98 • Политика
На его взгляд, молчание Евросоюза и США по поводу этого инцидента говорит о двойных стандартах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин удивился молчанию ЕС и США относительно инцидента с британским эсминцем в Чёрном море.
"Непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, "замять" инцидент", - написал Володин в своём телеграм-канале.
Спикер также заявил, что такое молчание является проявлением двойных стандартов.
Он считает, что в историю должны вмешаться международные организации, такие как ПАСЕ, ООН, ОБСЕ и Европарламент, и призвать к ответу тех, кто организовал случившееся.
Ранее британский эсминец Defender пересёк границу России, зайдя в воды около полуострова Крым. Русским морякам удалось отогнать его.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






98
Источник
Похожие новости
27 июня 2021, 11:00
Неудобно получилось: Зеленского вызвали в Лондон и дали инструкции
27 июня 2021, 01:50
В Германии назвали условие остановки "Северного потока - 2"
27 июня 2021, 14:40
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
27 июня 2021, 14:40
Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste
27 июня 2021, 00:00
Русский посол в Лондоне заявил о возможности военного инцидента: "Кошмар"
27 июня 2021, 11:00
"Дело в страхе": Мария Захарова о предателях Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2021, 01:25
В Польше ожидают "худшего": "Россия будет кормить оголодавшую Европу"
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
21 июня 2021, 06:30
Весь смысл участия США в саммите уместился в одном предложении
21 июня 2021, 23:55
В ответ на новую "напасть" Псаки показала всему миру язык
22 июня 2021, 21:00
Украинских болельщиков не пустили на стадион из-за Крыма
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.