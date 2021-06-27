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Володин потребовал от ООН вмешаться в дело с британским эсминцем
27 июня 2021, 20:10 • 98 • Политика
На его взгляд, молчание Евросоюза и США по поводу этого инцидента говорит о двойных стандартах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин удивился молчанию ЕС и США относительно инцидента с британским эсминцем в Чёрном море.
"Непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, "замять" инцидент", - написал Володин в своём телеграм-канале.
Спикер также заявил, что такое молчание является проявлением двойных стандартов.
Он считает, что в историю должны вмешаться международные организации, такие как ПАСЕ, ООН, ОБСЕ и Европарламент, и призвать к ответу тех, кто организовал случившееся.
Ранее британский эсминец Defender пересёк границу России, зайдя в воды около полуострова Крым. Русским морякам удалось отогнать его.
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