Володин потребовал от ООН вмешаться в дело с британским эсминцем

На его взгляд, молчание Евросоюза и США по поводу этого инцидента говорит о двойных стандартах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин удивился молчанию ЕС и США относительно инцидента с британским эсминцем в Чёрном море.

"Непонятно, почему молчат страны Евросоюза, США. Почему не заявляют о необходимости введения санкций против Великобритании. Совершенно очевидно, пытаются отмолчаться, "замять" инцидент", - написал Володин в своём телеграм-канале.

Спикер также заявил, что такое молчание является проявлением двойных стандартов.

Он считает, что в историю должны вмешаться международные организации, такие как ПАСЕ, ООН, ОБСЕ и Европарламент, и призвать к ответу тех, кто организовал случившееся.

Ранее британский эсминец Defender пересёк границу России, зайдя в воды около полуострова Крым. Русским морякам удалось отогнать его.