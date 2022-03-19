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Володин поставил ультиматум ООН, США и НАТО
19 марта 2022, 10:00 • 536 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ультимативной форме потребовал от США и стран НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину. От ООН парламентарий потребовал определиться "и не руководствоваться двойными стандартами".
"Каждый день украинские националисты используют гражданское население как живой щит. Прикрываются женщинами и детьми, - обратил внимание в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наёмники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства".
В связи с этим парламентарий выставил ультимативное требование и к США, и к странам НАТО: прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.
Володин призвал президента США Джо Байдена и его коллег по альянсу в своих призывах к миру начать прежде всего с себя, поскольку, как подчеркнул спикер Госдумы, "именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, её демилитаризация и денацификация". Ответственность за гибель мирного населения и потоки многочисленных беженцев парламентарий возложил именно на Вашингтон и Брюссель.
"Они не хотят, чтобы она (Украина) стала независимой, внеблоковой страной", - заметил Володин.
Он также в ультимативной форме потребовал и от ООН определиться "и не руководствоваться двойными стандартами". Если в организации действительно ратуют за скорейший мир, то необходимо принимать "немедленные решения".
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