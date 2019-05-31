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Володин посетит Сербию
31 мая 2019, 18:09 • 11 • В России
3 июня делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прилетит в Белград.
Спикер Госдумы выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.
В планах - встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.
Рабочий визит пройдет на фоне обострения ситуации с Косово, чьи власти под предлогом борьбы с оргпреступностью провели во вторник на севере края спецоперацию. Тогда, в частности, пострадал российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
-Что касается поведения властей Косово, то они явно отбились от рук, от рук тех, кто делает вид, что ими руководит, на самом деле получается, они никого не слушают, - отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. - Их абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово не может быть ничем оправдано.
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