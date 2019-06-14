Володин поддержал изъятие средств у госслужащих, законность которых они не смогли доказать

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживает разрабатываемый Минюстом законопроект об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить законность их получения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба нижней палаты.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поддерживает инициативу об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги на законных основаниях. О подготовке соответствующего законопроекта сообщили в Министерстве юстиции РФ", - сказали в пресс-службе.

Володин дал поручение профильному комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к работе по подготовке законопроекта, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть его в весеннюю сессию, добавили в пресс-службе.

Ранее Минюст на своем сайте сообщил о начале разработки законопроекта, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить. В министерстве отметили, что действие законопроекта будет распространяться на лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера".